Giallo in casa 48enne trovata senza vita Indagini in corso da parte dell' Arma

Un drammatico giallo scuote Prato di Correggio, dove una donna di 48 anni, Daniela Coman, è stata trovata senza vita nel suo appartamento. Le indagini sono attualmente condotte dai Carabinieri, che cercano di fare luce su quanto accaduto nella casa del compagno della vittima, di origine rumena e formalmente residente in un'altra località.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri reggiani dopo il drammatico ritrovamento del corpo senza vita di una donna. Daniela Coman è infatti stata trovata cadavere in un appartamento a Prato di Correggio, dove vive l'attuale compagno della 48enne di origine rumena, formalmente residente.

