Giallo a Torino | 91enne trovato in casa con gravi ferite alla testa

Giaj Levra, ex assicuratore, deceduto dopo il ricovero in ospedale. Restano ancora avvolte nel mistero le circostanze della morte di Germano Giaj Levra, pensionato torinese di 91 anni, residente a Giaveno, in provincia di Torino. L'anziano è stato rinvenuto con gravi ferite alla testa nel suo appartamento al secondo piano di un edificio in piazza Molines, nel pomeriggio del 14 maggio 2025. A lanciare l'allarme è stato uno dei suoi tre figli, che ha immediatamente chiamato il 118. Nonostante il rapido intervento dei sanitari, per Giaj Levra non c'è stato nulla da fare: è morto poco dopo il trasferimento all' ospedale di Rivoli. I sospetti degli inquirenti: la ferita potrebbe non essere frutto di una semplice caduta. Sebbene l'ipotesi iniziale parlasse di una caduta domestica, gli investigatori nutrono seri dubbi.

