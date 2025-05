giallo a fregene donna trovata morta in casa con una ferita alla testa

Giallo a Fregene, località balneare alle porte di Roma, dove nella mattinata di giovedì i carabinieri sono intervenuti in una villetta di via Agropoli per il ritrovamento del corpo senza vita di una donna di sessant’anni. La zona è stata immediatamente isolata dalle forze dell’ordine, giunte sul posto con diverse pattuglie. Sul luogo del ritrovamento sono arrivati anche i sanitari del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sono in corso accertamenti per chiarire le circostanze della morte e stabilire se si tratti di un evento accidentale o di un fatto violento. Secondo i primi rilievi effettuati, la vittima presentava una ferita alla testa con una significativa perdita di sangue. Al momento, non è ancora possibile stabilire se la lesione sia stata causata da una caduta o da un colpo inferto con un oggetto contundente. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

