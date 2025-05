GhostNets | rimosse 3 tonnellate di reti fantasma dai fondali siciliani

In Sicilia, la rimozione di 3 tonnellate di reti fantasma segna un passo importante nella salvaguardia dell'ambiente marino. Ogni anno, circa 100.000 mammiferi e un milione di uccelli marini perdono la vita per l'intrappolamento in queste reti abbandonate, evidenziando l'urgenza di interventi contro i rifiuti marini, di cui l'86% deriva da attivitĂ umane.

ROMA (ITALPRESS) – Ogni anno circa 100.000 mammiferi e un milione di uccelli marini muoiono a causa dell’intrappolamento all’interno delle reti da pesca abbandonate o dopo aver ingerito i frammenti che esse rilasciano in mare. L’86% dei rifiuti marini rinvenuti sui fondali è riconducibile ad attivitĂ di pesca, con una netta prevalenza di lenze, cime e reti abbandonate, perse o dismesse (dati Ispra). Le reti fantasma rappresentano, quindi, una delle forme piĂą insidiose di inquinamento marino. Per questo ISPRA, soggetto attuatore del progetto PNRR MER, ha affidato agli operatori economici Fondazione Marevivo, Castalia Consorzio Stabile e CoNISMa, Consorzio nazionale interuniversitario per le scienze del mare, nell’operazione “ GhostNets “, il recupero di reti e attrezzi da pesca abbandonati o persi accidentalmente in mare. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - GhostNets: rimosse 3 tonnellate di reti fantasma dai fondali siciliani

