Germano Giaj Levra trovato con la testa fracassata in casa i figli interrogati in caserma

Germano Giaj Levra, un uomo di 91 anni, è stato trovato gravemente ferito alla testa nel suo appartamento a Giaveno (TO). L'ex assicuratore è deceduto mercoledì 14 maggio, e i figli sono stati interrogati dalle autorità per fare luce sulla tragica vicenda che ha scosso la comunità locale.

GIAVENO (TO) – Un uomo di 91 anni, Germano Giaj Levra, ex assicuratore in pensione, è morto nella giornata di mercoledì 14 maggio a seguito di una grave ferita alla testa. L’anziano è stato trovato in fin di vita nel suo appartamento in piazza Molines, al secondo piano di un condominio, e trasportato d’urgenza in ambulanza all’ospedale di Rivoli, dove è deceduto poco dopo. Leggi anche: Italia, tragedia in pizzeria: trovato morto così, atroce L’intera vicenda è ora oggetto di un’indagine da parte della procura di Torino, con il pubblico ministero Davide Pretti che coordina le attività investigative in collaborazione con i carabinieri della stazione cittadina. Tre figli sotto osservazione. Al momento della tragedia, nell’appartamento vivevano con l’anziano i suoi tre figli, tutti sentiti dai carabinieri per ricostruire quanto accaduto. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Germano Giaj Levra trovato con la testa fracassata in casa, i figli interrogati in caserma

