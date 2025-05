George Clooney è rimasto sconvolto nel profondo era evidente che Joe Biden non sapeva chi fosse | il New Yorker pubblica un estratto del libro Original Sin

Anno 2024, George Clooney organizza una raccolta fondi per i democratici. C’è il presidente Joe Biden. Perché se ne torna a parlare? Nel libro Original Sin, i giornalisti Jake Tapper e Alex Thompson raccontano che l’attore, in quella occasione, “è rimasto sconvolto nel profondo”. Lo scrive il New Yorker che pubblica un estratto. Come mai? Che cosa sarebbe accaduto secondo i due scrittori? Intanto, siamo a Hollywood, una serata di gala con attori come lo stesso interprete di Good Night and Good Luck e la sua amica Julia Roberts, e ovviamente il Presidente. Proprio in quella occasione sarebbero venute fuori enormi preoccupazioni sulla condizione di salute di Biden perché “ era evidente a molti che non sapesse chi fosse George Clooney “. Imbarazzo, al punto che un assistente prova a dire al Presidente “sai chi è George”. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

