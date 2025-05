Geopolitica imprese e IA al centro del Forum di Confindustria Romania

Il Forum Economico 2025 di Confindustria Romania, tenutosi a Bucarest con il titolo "In Between", ha approfondito temi cruciali come la geopolitica, l'intelligenza artificiale e l'evoluzione economica nel nuovo ordine mondiale, ponendo l'accento sul ruolo strategico delle imprese in questo contesto complesso e dinamico.

BUCAREST (ROMANIA) (ITALPRESS) – Geopolitica, intelligenza artificiale, l'economia nel nuovo ordine mondiale e il ruolo delle imprese: questi i principali temi affrontati nel corso del Forum Economico 2025 di Confindustria Romania, dal titolo "In Between", che si è svolto a Bucarest. Il dibattito – moderato da Claudio Brachino, editorialista dell'agenzia Italpress, principale partner media dell'evento – ha vissuto momenti di confronto tra esperti e imprenditori, con uno sguardo rivolto al futuro e alle nuove tecnologie.

