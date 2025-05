Gentiloni si ricicla come lobbista a 30mila euro | è nuovo membro della società di consulenza Ambrosetti

Paolo Gentiloni, ex commissario per gli Affari Economici, si reinventa come lobbista nella società di consulenza Ambrosetti, guadagnando 30mila euro. Dopo cinque mesi dalla sua separazione da Palazzo Berlaymont, l’ex presidente del Consiglio è pronto a sfruttare la sua esperienza al servizio di interessi privati, segnando un nuovo capitolo della sua carriera.

Fino a cinque mesi fa sedeva nel suo ufficio di Palazzo Berlaymont, quello di commissario per gli Affari Economici sotto la guida di Ursula von der Leyen. Finita la sua esperienza a Bruxelles, però, l'ex presidente del Consiglio Paolo Gentiloni ha già trovato e accettato l'offerta di chi gli ha prospettato una carriera da lobbista. Come rivelato da Euractiv, dopo un paio di mesi dalla fine del mandato l'esponente del Pd è diventato nuovo membro della European House Ambrosetti, società di consulenza e think tank che, tra le altre cose, organizza anche il Forum Ambrosetti di Cernobbio. Lo stipendio (almeno quello di partenza)? 30mila euro all'anno.

