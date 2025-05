Gentiloni ma anche furbacchioni | finito il mandato Ue si fa pagare come lobbista e consulente a 30mila euro

Da autorevole commissario Ue all’Economia, a consulente e lobbista pagato da una societĂ privata. L’ex premier ed autorevole esponenente del Pd, piĂą volte indicato come possibile alternativa a Elly Schlein, ha cambiato vita, almeno per il momento. E nel segno del motto latino “ pecunia non olet” Gentiloni è diventato consulente per The European House Ambrosetti. Un contratto da 30mila euro per cui ha dovuto chiedere l’ok di Bruxelles. Gentiloni il lobbista, le critiche della sinistra. Il via libera del comitato etico di Bruxelles. Secondo la testata Euractiv, Gentiloni ha dovuto richiedere il via libera del Comitato etico indipendente della Commissione europea, chiamato a esprimersi proprio sulla compatibilitĂ con i trattati delle attivitĂ che i commissari intendono svolgere al termine del loro incarico. 🔗Leggi su Secoloditalia.it

