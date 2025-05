genova mamma picchia il preside troppe note a mio figlio

Genova, 15 maggio 2025 – Colpito con un pugno dalla mamma di un suo studente. Andrea Ravecca è preside dell' Istituto alberghiero Bergese di via Giotto, a Genova, quartiere di Sestri Ponente: stamani è stato aggredito dalla madre di un alunno, durante una lite a cui hanno assistito docenti, non docenti e studenti. La donna si sarebbe lamentata con il dirigente per le troppe note ricevute dal figlio. Secondo un’altra ricostruzione, voleva fare uscire il ragazzo prima dell'orario. Dopo una sequela di insulti e minacce (secondo il Secolo XIX avrebbe urlato di “voler fare una strage”), è passata alle mani sferrando un pugno in un occhio all’uomo, incitata dall’alunno. Poi ha lasciato la scuola, prima dell’arrivo della polizia. Ravecca, 56 anni, da due anni preside del Bergese, è stato trasportato in pronto soccorso in codice giallo. 🔗Leggi su Quotidiano.net

