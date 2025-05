GenerAzioni_Cinema il potere delle immagini

Generazionicinema: il potere delle immagini è un'iniziativa promossa da MIM e MiC, nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola. Giunta alle battute finali, è stata realizzata dall’Istituto Comprensivo “Mons. Mario Vassalluzzo” di Roccapiemonte (SA), diretto dalla DS Anna De Simone, accompagnando gli studenti per l'intero anno scolastico.

