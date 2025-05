generali lancia la campagna here now rinnovando l impegno come partner di vita

Con l’obiettivo di rafforzare l’impegno del Gruppo come partner di vita, celebrare la passione e la dedizione della rete globale di 165 mila consulenti e continuare a creare connessioni di valore con i 71 milioni di clienti, Generali ha lanciato una nuova piattaforma globale del brand e una campagna pubblicitaria dal titolo Here. Now. Il progetto si declinerà in ogni punto di contatto, vale a dire esperienza del cliente, value proposition, comunicazione verso dipendenti e consulenti, insieme a tutti gli altri profili, combinando dati e intuizioni locali con una potente piattaforma di intelligenza artificiale per adattare rapidamente i contenuti attraverso mercati, lingue e canali, conservando al contempo la coerenza creativa. La campagna verrà lanciata in 14 Paesi . Here. Now. è stata sviluppata da Vml, un’agenzia creativa leader che combina brand experience con customer experience, commerce ed enterprise solutions, supportando i brand nelle strategie di crescita. 🔗Leggi su Lettera43.it

