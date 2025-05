Generali e l’ambiente la sfida di Act4Green

Scopri Act4Green e la sua sfida per un futuro sostenibile: un'esperienza unica all'Oasi Gregorina, immersa nella natura. Da questa domenica fino ad agosto, esplora 25 ettari di bellezza naturale all'interno della tenuta del Gruppo Leone Alato, simbolo di innovazione nell'agroalimentare e vitivinicoltura di Generali. Un'opportunità per vivere in armonia con l'ambiente.

Vivere un'esperienza in armonia con la natura. È quella che, da questa domenica e fino ad agosto, si potrà sperimentare all' Oasi Gregorina, un'area naturale di 25 ettari all'interna dell'omonima tenuta del Gruppo Leone Alato, holding agroalimentare e vitivinicola di Generali, che la compagnia assicurativa ha restituito lo scorso anno alla comunità. Una scelta nell'ambito di Generali Act4Green, il grande progetto "che vuole rendere tangibile – spiega Barbara Lucini, responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia – l'impegno del gruppo per la difesa e la riqualificazione dell'ambiente". L' Oasi Gregorina, affiliata al sistema nazionale WWF e situata a Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena), è caratterizzata da diversi habitat – il bosco, il vigneto e il prato mellifero – e rappresenta un ecosistema, ormai poco comune, dove convivono con equilibro la tradizionale vocazione agricola e un ambiente naturale incontaminato che dà casa a una ricca biodiversità: lupi, chirotteri e istrici ne sono, ad esempio, ospiti abituali.

