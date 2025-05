Gemelle Cappa | superteste ricerche nel canale e celle telefoniche | perché tornano nell' inchiesta Test sul martello ritrovato

Le gemelle Cappa tornano al centro dell'inchiesta sulle celle telefoniche, rivelando nuovi dettagli. Al centro della battaglia legale, il misterioso martello ritrovato, l'unico utensile mancante nella villetta Poggi di Garlasco. Gli atti processuali suggeriscono la sua possibile rilevanza, accentuando domande e suspense attorno a questo caso complesso.

Il martello. L'unico attrezzo del camino nella villetta Poggi a Garlasco che mancava all'appello e che, hanno stabilito gli atti processuali finora noti, sarebbe stato quasi certamente. 🔗Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gemelle Cappa: superteste, ricerche nel canale e celle telefoniche: perché tornano nell'inchiesta. Test sul martello ritrovato

