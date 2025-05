Gelo tra Conceicao e Calabria | labiale svelato a fine partita

Il gelo tra Davide Calabria e Sergio Conceicao emerge chiaramente al termine della finale tra Milan e Bologna. La tensione tra l'ex capitano rossonero e il tecnico portoghese si svela in un labiale rivelatore, segno di rapporti tesi già anticipati durante la sfida contro il Parma. Scopriamo tutti i dettagli di questo episodio sul campo.

L'ex capitano rossonero e il tecnico protagonisti: tutto rivelato alla fine della finale tra Milan e Bologna Che i rapporti tra Davide Calabria e Sergio Conceicao non fossero dei migliori si era capito già al termine della sfida di San Siro tra Milan e Parma, conclusa con una rocambolesca vittoria rossonera in rimonta per 3-2. Gelo tra Calabria e Conceicao durante le premiazioni (LaPresse) – Calciomercato.it Dopo la gara vinta in rimonta dai rossoneri, il tecnico e l'allora capitano milanista rischiarono addirittura di finire alle mani. Cosa successe, allora, non è apparso molto chiaro, però la situazione si è rivelata irreparabile. Tanto è vero che le strade di Calabria e del Milan si sono separate poco dopo, con il difensore che ha deciso di accasarsi al Bologna. E nella finale di Roma, vinta dai rossoblù, Calabria ha ritrovato il Milan da avversario, scendendo in campo nei minuti finali.

Milan: scontro in campo tra Conceição e Calabria dopo la vittoria sul Parma

Nonostante la vittoria in rimonta per 3-2 contro il Parma a San Siro, decisa da un gol in pieno recupero di Chukwueze, l'attenzione si è focalizzata su un acceso confronto tra l'allenatore Sergio Conceição e il capitano Davide Calabria.