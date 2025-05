Gears of War Il Film David Leitch di Deadpool 2 sarà il regista rivela un report

Netflix spinge sull'acceleratore per il film di Gears of War, affidando la regia a David Leitch, noto per i suoi successi in titoli come Deadpool 2 e Bullet Train. Con la sua esperienza nel genere action, Leitch potrebbe portare una nuova dimensione all'adattamento dell'amato videogioco, attualmente in fase di sviluppo.

Netflix accelera sulla produzione del film di Gears of War e mette alla regia un nome di peso: David Leitch, il cineasta dietro successi come Bullet Train, Deadpool 2 e Fast & Furious: Hobbs & Shaw. Leitch, noto per la sua esperienza nel mondo degli stunt e dell’action, è attualmente in trattative finali per dirigere l’adattamento cinematografico della celebre serie videoludica targata Xbox. Il film sarà prodotto insieme a sua moglie Kelly McCormick tramite la loro casa di produzione 87North, in collaborazione diretta con The Coalition, lo studio canadese responsabile del franchise. Grazie al nuovo report di The Hollywood Reporter scopriamo che la sceneggiatura è affidata a Jon Spaihts, già noto per il suo lavoro su Dune e Doctor Strange, mentre Spaihts avrà il compito di tradurre in linguaggio cinematografico l’universo brutale e militarizzato di Gears of War, ambientato su un pianeta al collasso, dove l’umanità è minacciata da una razza di creature sotterranee chiamate Locust. 🔗Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gears of War Il Film, David Leitch di Deadpool 2 sarà il regista, rivela un report

