Gboard accoglie un rinnovato selettore delle emoji in rollout per i beta tester

Gboard sta per introdurre un selettore delle emoji rinnovato, ispirato al design Material 3 Expressive. Questo aggiornamento è attualmente in fase di rollout per i beta tester, promettendo un'esperienza d'uso più intuitiva e stilizzata. Scopri tutte le novità di questa attesa funzionalità nell'articolo di TuttoAndroid.

