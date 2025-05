(Adnkronos) – Almeno 82 palestinesi, per lo più donne e bambini, sono stati uccisi in un'ondata di attacchi israeliani nella Striscia di Gaza. Lo riferisce al Jazeera, precisando che almeno 57 persone hanno perso la vita la scorsa notte in una serie di attacchi contro aree residenziali nella città di Khan Younis, nella parte meridionale . L'articolo Gaza, “ondata di attacchi israeliani nella Striscia: almeno 82 morti” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. Primarie Usa 2024, Corte Suprema: “Trump resta in scheda elettorale Colorado”. MotoGp, Bagnaia rinnova con Ducati fino al 2026. 🔗Leggi su Webmagazine24.it

© Webmagazine24.it - Gaza, “ondata di attacchi israeliani nella Striscia: almeno 82 morti”