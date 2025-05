Gaza missili di Israele su una casa a Jabaliya | l’esplosione

A Jabaliya, nel nord della Striscia di Gaza, un attacco aereo israeliano ha colpito una casa, causando esplosioni e paura tra i residenti. Mentre il fumo si alzava nel cielo, molte persone fuggivano in cerca di sicurezza. L'esercito israeliano ha affermato di aver avvertito in anticipo dell'evacuazione della struttura prima del bombardamento.

A Jabaliya, nord della Striscia di Gaza, un attacco aereo israeliano ha centrato una casa. Residenti e passanti sono fuggiti in cerca di riparo mentre una colonna di fumo si alzava in aria. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver intimato l’evacuazione della casa in anticipo. L’attacco aereo è avvenuto dopo un’altra notte di raid sulla città di Khan Younis che hanno causato decine di vittime. Un cameraman dell’Ap ha contato almeno 10 attacchi aerei sulla città nella notte scorsa, e ha visto numerosi corpi trasportati all’ospedale Nasser. L’obitorio dell’ospedale ha confermato l’uccisione di almeno 54 persone. Anche ieri decine di vittime, almeno 70 anni, si sono registrate nella Striscia di Gaza a causa dei bombardamenti israeliani: tra le vittime anche oltre 20 bambini. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Gaza, missili di Israele su una casa a Jabaliya: l’esplosione

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Gaza, missili di Israele su una casa a Jabaliya: le immagini dell'esplosione

stream24.ilsole24ore.com scrive: (LaPresse) A Jabaliya, nord della Striscia di Gaza, un attacco aereo israeliano ha centrato una casa. Residenti e passanti sono fuggiti in cerca ...

Netanyahu ordina, l’esercito risponde. Nuovo massacro di Israele a Gaza: almeno 60 morti nella notte

Come scrive ilfattoquotidiano.it: "Il nostro esercito entrerà a Gaza con tutta la forza, andremo fino in fondo", aveva promesso poche ore prima del nuovo attacco ...

Solo bombe e zero aiuti: il martirio di Gaza: «Siamo come topi, in attesa dell’invasione»

Secondo informazione.it: «Netanyahu ha detto che non deve rimanere nemmeno una casa in piedi a Gaza e così sta accadendo». Dopo i raid di ieri notte, gli sfollati stanno scappando dalla zona di Khan Yunis che nelle ultime ore ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Perchè scegliere delle porte scorrevoli per la propria casa

Le porte scorrevoli negli appartamenti sono eleganti e facili da usare. Risparmiano spazio nelle case più grandi e lo massimizzano in quelle più piccole.