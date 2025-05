gaza e cisgiordania sotto assedio netanyahu vuole prendersi tutta la palestina

Con i negoziati di pace in stallo da mesi e il consueto rimpallo di responsabilitĂ tra Hamas e Israele per il mancato accordo, nella Striscia di Gaza si continua a combattere e morire. Un’emergenza infinita che ha spinto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, durante il suo tour in Medio Oriente con tappa a Doha, in Qatar, a tornare a parlare del futuro della Striscia, rispolverando il suo “piano per Gaza”. “Stiamo lavorando duramente, Gaza è stata un territorio di morte e distruzione”, ha dichiarato il tycoon. Ma, grazie all’intervento degli Stati Uniti, ha aggiunto, presto o tardi l’area tornerĂ a essere una “zona di libertà ”. Trump ha poi ribadito la sua linea affermando che sarebbe “orgoglioso se gli Stati Uniti prendessero la Striscia di Gaza, la conquistassero e la trasformassero in una zona di pace”. 🔗Leggi su Lanotiziagiornale.it

