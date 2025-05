Gaza disperata Bambini malati trasferiti in Italia con 2 voli

Il dramma umanitario a Gaza si aggrava, colpendo in particolare i più vulnerabili: i bambini malati. Due voli hanno portato in Italia alcuni di loro, dopo settimane di sofferenza. Gli attacchi continuano, intensificando la crisi. La nostra corrispondente da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, ci offre uno sguardo approfondito su questa situazione disperata.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Trasferiti da Gaza in Italia 14 bambini palestinesi malati o feriti durante la guerra

dire.it scrive: Quattordici bambini palestinesi di Gaza, affetti da patologie oncologiche o feriti durante la guerra, sono stati trasportati in Italia ...

Gaza: a rischio carestia il 93% dei bambini

Lo riporta savethechildren.it: un milione di bambini rischia di morire di fame, malattie o altre complicazioni. Negli ultimi giorni, i membri dello staff di Save the Children hanno ricevuto segnalazioni di famiglie nel nord di Gaza ...

Carestia a Gaza: a rischio il 93% dei bambini

Lo riporta savethechildren.it: Oltre il 93% delle bambine e dei bambini di Gaza sono a rischio critico di carestia. Senza un'azione urgente per porre fine al blocco e permettere l'ingresso di cibo e medicine, i bambini a Gaza risch ...

