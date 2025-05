È salito ad almeno 114 vittime secondo le autorità sanitarie di Gaza il bilancio dei raid condotti da Israele nella giornata di oggi, giovedì 15 maggio. 56 persone, comprese donne e bambini, sono rimaste uccise quando le loro case e tende sono state bombardate nella notte a Khan Younis, secondo quanto riferito dall’ospedale Nasser. Israele sostiene di avervi preso di mira miliziani di Hamas e della Jihad islamica. Altri raid dell’Idf avrebbero colpito in particolare a Jabalia, già presa di mira nei giorni scorsi. A Khan Younis martedì era stato colpito invece l’ospedale europeo, dove secondo Israele avrebbe trovato rifugio il capo di Hamas Muhammad Sinwar, il cui destino resta ignoto. A denunciare con forza le azioni di Israele oggi è Human Rights Watch. Secondo l’Ong il blocco totale degli aiuti imposto da Israele alla Striscia di Gaza, in vigore dal 2 marzo, non può più essere considerato una tattica militare, ma un vero e proprio «strumento di sterminio». 🔗Leggi su Open.online

© Open.online - Gaza, almeno 114 vittime nei raid di Israele. Human Rights Watch: «È uno sterminio». E Trump rilancia il controllo Usa sulla Striscia