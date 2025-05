Dopo aver raggiunto la matematica certezza della qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è tempo di programmare in casa nerazzurra Sono giorni decisamente felici per l’ Atalanta. La vittoria contro la Roma di lunedì scorso, che ha chiuso la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A, ha regalato l’ufficialità dell’ennesima qualificazione alla massima competizione europea per club. Ranieri e Gasperini (LaPresse) – Calciomercato.it Un obiettivo, l’ennesimo, raggiunto grazie al solito lavoro di Gian Piero Gasperini, da nove anni alla guida dei bergamaschi con grandissimi risultati conquistati, in primis la vittoria dell’Europa League della scorsa stagione. Adesso, però, è arrivato il momento di pensare a quello che sarà nel prossimo futuro. In tempi non sospetti, il 67enne tecnico di Grugliasco ha dichiarato di non avere intenzione di prolungare ulteriormente l’accordo con la Dea, attualmente in scadenza il 30 giugno del 2026. 🔗Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Gasperini incontra l’Atalanta, tutti gli scenari e le squadre italiane interessate | CM.IT