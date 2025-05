Gary Sinise abbandona Hollywood per una vita familiare e un tributo musicale a Mac

Gary Sinise ha deciso di abbandonare Hollywood per abbracciare una vita familiare più serena nei pressi di Nashville. Celebrato per il suo ruolo in Forrest Gump e nella serie CSI: New York, l'attore ora si dedica a un tributo musicale a Mc, dimostrando così il suo amore per la musica e per la famiglia.

Gary Sinise ha scelto di dedicarsi alla sua nuova vita lontano dai riflettori, vivendo serenamente nella sua casa nei pressi di Nashville. L'attore, noto per la sua interpretazione nel celebre film Forrest Gump e nella serie tv CSI: New York, ha deciso di mettere da parte la carriera cinematografica per dedicarsi alla famiglia.

