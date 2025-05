Garmin annuncia i nuovi Forerunner 970 e 570 con chiamate vocali e allenamenti multi-sport

Garmin svela i nuovi Forerunner 970 e 570, dotati di chiamate vocali via smartphone e allenamenti multisport. Questi modelli markano un'innovazione nel settore, con il 970 che include anche una torcia integrata e avanzate dinamiche di corsa. Scopri le straordinarie funzionalità pensate per gli appassionati di triathlon e sport multidisciplinari.

Gli ultimi ingressi della gamma Forerunner sono i primi a supportare le chiamate vocali tramite smartphone connesso in Bluetooth. Il 970 ha anche la torcia integrata e arrivano ulteriori nuove dinamiche di corsa e il supporto per gli allenamenti per Triathlon e multi-sport in generale.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Garmin rilascia nuovi importanti aggiornamenti per lo smartwatch Forerunner con decine di nuove funzioni e correzioni di bug

Segnala notebookcheck.it: Garmin ha concluso il suo ultimo ciclo di sviluppo beta per il Forerunner 965 e gli smartwatch associati, come il Forerunner 165, più economico. In fase di distribuzione globale, il System Software 23 ...

Garmin segnala l'imminente rilascio dell'aggiornamento stabile per gli attuali smartwatch di punta con l'ultimo rollout beta

Si legge su notebookcheck.it: I modelli Garmin Fenix 8, Fenix E, Enduro 3 e Tactix 8 ricevono da un po' di tempo le versioni beta v15.xx. Il rilascio della versione beta 15.29 indica però che il primo aggiornamento stabile v15.xx ...

Garmin aggiorna i più recenti Forerunner e Instinct con tante novità e correzioni

Segnala tuttotech.net: Garmin ha avviato il rilascio dei nuovi aggiornamenti stabili per Forerunner 965, 955, 265, 255 e 165, oltre che per gli Instinct 3 e Instinct E.

