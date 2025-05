Garlasco trovato un martello nel canale di Tromello | la svolta dopo le rivelazioni del supertestimone

Un'importante svolta nelle indagini di Garlasco: un martello è stato rinvenuto nel canale di Tromello, grazie alle rivelazioni di un supertestimone. Alle sette e mezza di sera, le attrezzature utilizzate per il dragaggio sono state smontate, testimoniando il successo della ricerca condotta nell'area circostante. Un passo decisivo nella risoluzione del mistero.

Alle sette e mezza di sera vengono smontate le attrezzature che per tutta la giornata hanno dragato il canale di Tromello, paese accanto a Garlasco. La ricerca è stata fruttuosa, dal.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Garlasco, la rivelazione a "Chi L'ha visto?": «Trovato martello nel canale vicino la casa della famiglia Cappa»

Riporta ilmessaggero.it: Un martello è stato rinvenuto oggi, mercoledì 14 maggio, dai Vigili del fuoco durante le operazioni di dragaggio in un piccolo corso d’acqua a Tromello, a pochi chilometri ...

Garlasco, trovato un martello nel canale prosciugato: «Ricerche positive, sarà analizzato»

Scrive msn.com: È stato trovato un martello ritenuto «interessante» nel canale di Garlasco dragato oggi (14 maggio) dai vigili del fuoco. Lo riporta ...

Omicidio di Garlasco, nel canale trovato anche un martello

Riporta msn.com: Per il medico legale Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa con un martello ma servono indagini approfondite per conoscere la natura dell'arnese ritrovato nella roggia ...

