Garlasco perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi

A Garlasco, le forze dell'ordine hanno eseguito perquisizioni nella casa di Sempio, sulla base dei tabulati telefonici relativi a Chiara Poggi. Ieri, le ricerche nel canale di Tromello hanno portato al ritrovamento di attrezzi da lavoro, ora al vaglio degli inquirenti per verificare la loro compatibilità con le ferite della vittima.

Ieri sera sono terminate le ricerche nel canale di Tromello, dove sono stati individuati alcuni attrezzi da lavoro. Ora gli inquirenti dovranno comprendere se questi siano compatibili con le ferite sul corpo di Chiara Poggi L'articolo Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Garlasco, perquisizioni a casa Sempio alla luce dei tabulati telefonici di casa Poggi

Altre fonti ne stanno dando notizia

Delitto di Garlasco, perquisizione a casa Sempio. Trovati oggetti nel canale di Tromello

Da tg24.sky.it: Leggi su Sky TG24 l'articolo Delitto di Garlasco, perquisizione a casa Sempio. Trovati oggetti nel canale di Tromello ...

Le immagini delle perquisizioni a Voghera, a casa di Sempio, e le ricerche a Tromello: il servizio

Come scrive msn.com: Blitz dei carabinieri ieri all'alba: svuotato canale a Tromello, a poca distanza dal luogo dell'omicidio. Sequestrati pc e telefoni a Voghera, dove vive l'indagato Andrea Sempio. Perquisite anche le c ...

Garlasco, blitz in casa di Sempio. Nel canale Tromello spunta un martello

Lo riporta iltempo.it: Vecchi diari scritti a mano, telefonini nuovi e datati, pennette usb e hard disk. E ancora alcuni oggetti restituiti dall’acqua, tra cui un ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Alberto Stasi alla ricerca di una nuova casa lontano da Garlasco: fermato per un selfie nel primo giorno di semilibertÃ

Primo giorno di semilibertà per Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’ omicidio della fidanzata Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.