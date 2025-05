Garlasco Paola Cappa e la foto-choc dei piedi

Garlasco si riaccende con la vicenda di Paola Cappa e le inquietanti foto dei piedi. Oltre a un nutrito scambio di 280 sms, due immagini sono ora al vaglio degli inquirenti, legate alle gemelle cugine di Chiara Poggi. La prima foto, condivisa nel 2013 sui social da Paola, mostra piedi avvolti in calze a quadretti.

Oltre ai 280 sms ci sarebbero due foto al vaglio degli inquirenti. Entrambe le immagini sono attribuibili alle gemelle cugine di Chiara Poggi. Le due foto sono state pubblicate dal settimanale Giallo. La prima è stata postata da Paola Cappa sui social nel 2013 e mostra i piedi con calze a quadretti e in mezzo un'impronta a pallini, simile a quella repertata ai tempi nella villetta di Garlasco. A corredo la frase: "Buon compleanno sorellina". L'altra, presa da una storia Instagram di Stefania, mostra un bambino tra biciclette e la scritta "Fruttolo ", che il settimanale collega al vasetto delle stesso yogurt rinvenuto nell'immediatezza del delitto in casa Poggi, e che gli inquirenti pavesi faranno analizzare per cercare di individuare impronte e Dna. ge:kolumbus:liberoquotidiano:42626314 Su Paola Cappa, non indagata, ci sarebbe anche un messaggio. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Garlasco, Paola Cappa e la foto-choc dei piedi

Le notizie più recenti da fonti esterne

Delitto di Garlasco, l’sms inviato da Paola Cappa all’amico: le inquietanti parole su Alberto Stasi

Riporta notizie.it: Ka haere tonu nga rangahau delitto di Garlasco. Te Wiki Giallo ha riportato un vecchio sms inviato dalla cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, a un amico. Ecco cosa c’era scritto. Delitto di Garlasco, ...

Delitto di Garlasco, spunta un sms di Paola Cappa inviato a un amico: le scioccanti parole su Alberto Stasi

Secondo notizie.it: Continuano le indagini sul delitto di Garlasco. Il Settimanale Giallo ha riportato un vecchio sms inviato dalla cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa, a un amico. Ecco cosa c’era scritto. Le indagini ...

Garlasco: il messaggio choc della cugina di Chiara Poggi, Paola Cappa/ “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi”

ilsussidiario.net scrive: Garlasco, il messaggio choc della cucina di Chiara Poggi: si torna a parlare delle gemelle k, già scagionate dai sospetti nel 2007 ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sandra Milo : Su Instagram gli uomini mi mandano foto porno. Roba da matti

«Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie ».