Garlasco nessun martello nel canale | l' ultima indiscrezione

Il ritrovamento nel canale di Tromello, Pavia, riguarderebbe solo alcuni pezzi di ferro. Stando a quanto diffuso da Tgcom24 non sarebbe stato trovato il martello "come ipotizzato in un primo momento nel corso delle ricerche che si sono svolte nell'ambito della nuova tranche d'indagine sul delitto di Garlasco, che vede indagato Andrea Sempio ". Tgcom24 infatti smentisce quanto invece Chi l'ha visto? e agenzie di stampa hanno diramato in merito alla possibile arma con cui fu uccisa Chiara Poggi.  Fu proprio il papà della vittima, Giuseppe Poggi, il 14 luglio 2008 a parlare dell'oggetto "sparito" dal garage della loro villetta: "Un martello a coda di rondine del tipo di quello usato dai muratori e col manico di legno". "Dopo il dissequestro della casa - aveva messo a verbale Giuseppe Poggi - ho iniziato a visionare attentamente tutti gli ambienti per accertare l'esistenza di oggetti e suppellettili".

