Garlasco messaggio di Paola Cappa ad un amico | Mi sa che abbiamo incastrato Stasi Sempio ora dai Carabinieri a Milano

Nel contesto del caso di Chiara Poggi, un messaggio inviato da Paola Cappa a un amico riemerge, rivelando dettagli inquietanti. "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi" è la frase che ha colpito l’attenzione, mentre la questione si sposta nei corridoi dei carabinieri a Milano, dove si cerca la verità su questo misterioso omicidio.

Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, aveva inviato un messaggio ad un amico scrivendo: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi" "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Questo il messaggio inviato anni fa da Paola Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara Poggi, a un amico.

