Garlasco l’sms di Paola Cappa | Mi sa che abbiamo incastrato Stasi

Nuove rivelazioni sull'omicidio di Chiara Poggi emergono da un'indagine della Procura di Pavia. Tra i 280 messaggi riportati dal settimanale Giallo, spicca quello di Paola Cappa: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". Queste comunicazioni potrebbero riaccendere il dibattito su un caso che ha scosso l'Italia nel 2007.

(Adnkronos) – "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi". È uno dei 280 messaggi che – secondo quanto riferisce il settimanale Giallo – sarebbero agli atti della nuova indagine della Procura di Pavia sull'omicidio di Chiara Poggi, uccisa a Garlasco il 13 agosto 2007 e per il quale l'allora fidanzato Alberto Stasi è stato condannato in .

