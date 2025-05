Garlasco l' sms-choc di Paola Cappa | Abbiamo incastrato Stasi

Agli atti delle nuove indagini sul delitto di Garlasco anche 280 sms. I messaggi sarebbero stati¬†inviati da Paola¬†Cappa, la cugina di Chiara Poggi mai indagata, a un amico di Milano. In uno di questi - diffuso dall' Ansa e rivelato dal¬†settimanale Giallo - si leggerebbe: "Mi sa che abbiamo incastrato Stasi".¬†In un servizio sull'inchiesta riaperta a carico di Andrea Sempio, la rivista pubblica anche una foto, postata da Paola sui social nel 2013, di piedi con calze a quadretti e in mezzo un'impronta a pallini, simile a quella repertata ai tempi nella villetta di Garlasco con la frase: "Buon compleanno sorellina". Si cita, inoltre, una storia Instagram di Stefania in cui appare un bambino tra biciclette e la scritta "Fruttolo", che il settimanale collega al vasetto delle stesso yogurt rinvenuto nell'immediatezza del delitto in casa Poggi, e che gli inquirenti pavesi faranno analizzare per cercare di individuare impronte e Dna. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

