garlasco l intreccio dei misteri tra il super testimone e gli sms delle gemelle cappa un martello da carpentiere l arma del delitto

Garlasco (Pavia) – Ipotesi parallele, tra vecchi sms, attrezzi ripescati dal canale e nuovi accertamenti. “Mi sa che abbiamo incastrato Stasi” è uno dei 280 messaggi che sarebbero agli atti della Procura di Pavia nelle riaperte indagini sull’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco il 13 agosto 2007. È attribuito a Paola Cappa, gemella di Stefania e cugina di Chiara, inviato a un amico. Le “gemelle K“, come vennero allora ribattezzate le cugine della vittima, non sono mai state indagate, né citate nel lungo iter giudiziario che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi ai 16 anni che sta ormai quasi finendo di scontare. Stefania Cappa e il lungo abbraccio con Alberto Stasi sotto la telecamera: “Non mi lasciano stare”. “Dicono che sono uno str.” Ma il “supertestimone“, intervistato dalla trasmissione televisiva “Le Iene“ e dopo ascoltato dai carabinieri di Milano che stanno indagando su delega della Procura di Pavia, ha riferito, come confidenza ricevuta da una persona poi deceduta, che forse la cugina Stefania sarebbe stata vista gettare qualcosa nel cavo Bozzoni a Tromello, vicino alla casa (ora disabitata) che era dei nonni. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

