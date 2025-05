Garlasco l’abbraccio a Stasi e quella frase sottovoce | il VIDEO choc a Chi l’ha Visto?

GARLASCO (Pavia) – Un filmato inedito trasmesso da “Chi l’ha visto?” riapre scenari inquietanti sul delitto di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Si tratta di un’ intercettazione ambientale realizzata nella caserma dei carabinieri, quattro giorni dopo l’omicidio. Nel video si vedono Alberto Stasi, poi condannato in via definitiva a 16 anni per l’uccisione della fidanzata, e Stefania Cappa, una delle gemelle cugine di Chiara, oggi al centro di nuovi sospetti ma mai indagata. La registrazione mostra un momento di pausa durante l’interrogatorio di Stefania. Un carabiniere esce dalla stanza con un pretesto, lasciando la ragazza da sola con Stasi. I due non sanno di essere intercettati. Subito dopo, Stefania si getta tra le braccia di Alberto in un abbraccio carico di tensione e confidenza. « Non mi lasciano stare », sussurra lei. 🔗Leggi su Thesocialpost.it

