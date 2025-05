Un video mai visto prima, trasmesso da “Chi l’ha visto?”, getta nuova luce sul caso dell’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto nel 2007. Questo materiale, registrato presso una caserma dei carabinieri, documenta un’intercettazione ambientale realizzata quattro giorni dopo il crimine. Nel video compaiono Alberto Stasi, condannato in via definitiva per l’uccisione, e Stefania Cappa, cugina di Chiara, oggi sospettata ma mai formalmente indagata. Leggi anche: Garlasco, il martello ritrovato come presunta arma del delitto: parla Roberta Bruzzone Leggi anche: Garlasco, il colpo di scena: cosa trovano nel canale Garlasco, spunta il video dell’abbraccio di Stasi e la cugina di Chiara: cosa si sono detti. La scena immortala un momento di pausa durante l’interrogatorio di Stefania. Un carabiniere lascia la stanza, consentendo a Stefania di restare sola con Stasi. 🔗Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Garlasco, l’abbraccio a Stasi e quella frase sottovoce: il VIDEO a “Chi l’ha visto?”