garlasco la notizia sui genitori di chiara dopo le perquisizioni a casa di sempio

Il caso dell' omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco, torna sotto i riflettori con nuovi sviluppi che potrebbero finalmente far luce su un mistero che dura da quasi diciotto anni. La tensione attorno al caso è aumentata con la notizia di un nuovo decreto di perquisizione emesso dalla Procura di Pavia nei confronti di Andrea Sempio, ora indagato per l'omicidio. Dopo le perquisizioni è arrivata la notizia sui genitori di Chiara Poggi. Delitto di Garlasco, perquisizioni a casa di Andrea Sempio. La Procura di Pavia ha emesso un decreto di perquisizioni. In un documento di due pagine, i magistrati hanno spiegato le ragioni che hanno reso urgente questa azione, citando elementi emersi dall'analisi dei tabulati telefonici legati all'abitazione dei Poggi e dalle dichiarazioni di Sempio, dei suoi familiari e amici.

