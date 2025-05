garlasco la criminologa trascorsi tanti anni la memoria rielabora

Roma, 15 maggio 2025 – Nel 2025, la nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi non punta solo a trovare un’arma, ma a testare la tenuta di una ricostruzione. Cambiano le domande, cambiano gli strumenti e con essi la profondità dell’indagine. Le perquisizioni nelle abitazioni di Andrea Sempio, dei suoi genitori e di due amici – sebbene al momento non abbiano prodotto sequestri – mostrano che oggi il cuore dell’investigazione non è ciò che si vede, ma ciò che si conserva altrove. Telefoni, computer e sistemi di archiviazione automatica non si limitano a registrare dove si trovava un corpo, ma descrivono l’intero ecosistema in cui quella presenza si è mossa. Intanto, dietro segnalazione di un super testimone, a Tromello, viene prosciugato un tratto di roggia per cercare un attizzatoio, forse l’arma del delitto. 🔗Leggi su Quotidiano.net

