Garlasco il supertestimone riapre il caso | dragato un canale per cercare l’arma

A Garlasco, un nuovo sviluppo riapre il caso dell'omicidio di Chiara Poggi: un supertestimone porta a dragare un canale, nella speranza di trovare l'arma del delitto, scomparsa da diciotto anni. Contestualmente, quattro perquisizioni simultanee vengono effettuate, inclusa quella dell'indagato Andrea Sempio, nel contesto di una nuova inchiesta della Procura di Pavia.

Un’operazione senza precedenti: dragare il canale alla ricerca dell’arma, gettata diciotto anni fa, con cui sarebbe stata uccisa Chiara Poggi. E quattro perquisizioni simultanee: a casa di Andrea Sempio, l’indagato nella nuova inchiesta della Procura di Pavia per l’omicidio in concorso, nella villetta dei genitori dove quel 13 agosto 2007 viveva il sospettato e altre . Garlasco, il supertestimone riapre il caso: dragato un canale per cercare l’arma L'Identità. 🔗Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Garlasco, il supertestimone riapre il caso: dragato un canale per cercare l’arma

