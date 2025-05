Roma, 15 maggio 2025 – “Poca prova, poca pena”. Sorridendo, così un avvocato mi spiegò come mai un suo cliente fosse stato condannato per un reato gravissimo e, allo stesso tempo, avesse ricevuto una pena incredibilmente bassa. E se pensiamo che Alberto Stasi, per un omicidio volontario, viene condannato a soli 16 anni, allora forse quel detto ha qualche fondamento di verità. GARLASCO 29092007 NELLA FOTO LE PRIME IMMAGINI DELLA VILLETTA DOVE E' STATA UCCISA CHIARA POGGI IMMAGINI TELEVISIVE OBBLIGATORIO CITARE LA FONTE TELEVISIVA TG5 AG ALDO LIVERANI Parliamoci chiaro. Se il caso di Garlasco fosse stato scritto da un giallista, la trama in sé avrebbe dei buchi enormi. Andiamo con ordine. Uno, non c’è un movente: la Cassazione non lo indica, si parla solo di un generico attacco di rabbia di Stasi. 🔗Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Garlasco, il giallista. Un noir scritto male. Troppi buchi di trama