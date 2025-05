Garisenda da ‘guarire’ | Intervento necessario ma tempi troppo lunghi

La nostra Garisenda è malata, ma non basterà un cerotto per guarirla. Parliamo infatti di lavori molto complessi e, nonostante i disagi che comportano, bisognerà avere pazienza e sperare che tutto vada per il meglio. Insieme alla sua gemella più alta – ricorda un cittadino a pochi passi dal cantiere – è un simbolo storico e conosciuto nel mondo: per questo sarà importante tenerla monitorata e fare tutto il necessario. Si dovrà attendere fino al 2028 perché la città possa riavere la sua torre medievale messa in sicurezza e restaurata, mentre nel frattempo resteranno invariate le attuali chiusure al traffico. Una data-obiettivo che sembra così dividere i bolognesi tra chi lamenta disagi chiedendo tempi più celeri e chi, invece, ritiene quest’attesa un sacrificio necessario. "Da residente sono piuttosto preoccupato – spiega Alessandro Granata – soprattutto per quanto riguarda la viabilità. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it

