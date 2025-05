Garage in fiamme nel centro storico di Quarata | c' è una vittima

Un tragico incendio ha colpito il centro storico di Quarata nel tardo pomeriggio del 15 maggio, causando la morte di un uomo di circa 70 anni. L'incendio è scoppiato all'interno di un garage, dove la vittima si era recata per controllare una lavatrice, ignara del dramma che si stava per consumare.

Drammatico incidente nel tardo pomeriggio di oggi, 15 maggio, a Quarata, frazione del comune di Arezzo. Un uomo, di circa 70 anni, ha perso la vita in un incendio sprigionatosi all'interno di rimessa. Secondo quanto appreso la vittima si sarebbe recata nel garage dove si trovava una lavatrice in.

