Gama a Tuttosport | All’Allianz Stadium ci siamo fatte un bellissimo regalo ora focus sulla Coppa Italia Futuro? Posso dirvi questo

Gama a Tuttosport: le parole del difensore che sabato all’Allianz Stadium ha dato l’addio alla Juventus Women e al calcio giocato. Cosa ha detto. Sara Gama, che sabato scorso ha dato l’addio alla Juventus Women e al calcio giocato nell’ultima gara di campionato contro l’ Inter, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport. Le sue parole. SERATA ALLO STADIUM – « All’Allianz ho visto il culmine di quello che hanno fatto e sentono per me, mi hanno fatto un regalo bellissimo vincendo questo scudetto. Anzi, ce lo siamo fatte perché mi sento partecipe, all’inizio dal campo, poi anche da fuori, ho sempre cercato di essere vicina alla squadra. Invece nell’abbraccio all’Allianz ho detto loro solo una cosa: “Rifocalizziamoci subito su sabato prossimo!” » COSA LE MANCHERÀ – « Mi mancherà l’intera routine, il massaggio, la musica nelle orecchie sul pullman, il momento in cui entri in campo poco prima del fischio d’inizio. 🔗Leggi su Juventusnews24.com

