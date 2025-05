Gallodoro dalla Regione 1 milione di euro per la messa in sicurezza

Gallodoro riceve 1 milione di euro dalla Regione per il progetto di messa in sicurezza di contrada Landro. La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha avviato la gara per lavori che ammontano a 1,1 milioni di euro, come comunicato dagli uffici guidati da Sergio Tumminello. La scadenza per la presentazione delle offerte è imminente.

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara per la messa in sicurezza di contrada Landro, a Gallodoro, in provincia di Messina. L'importo dei lavori è di 1,1 milioni di euro, come indicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello e la scadenza per la presentazione.

