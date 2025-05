Gallodoro dalla Regione 1 milione di euro per la messa in sicurezza

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha avviato una gara per la messa in sicurezza di contrada Landro, a Gallodoro, con un investimento di 1,1 milioni di euro. Gli uffici, guidati da Sergio Tumminello, puntano a garantire la sicurezza del territorio, mentre la scadenza per la presentazione delle offerte si avvicina.

La Struttura di contrasto al dissesto idrogeologico ha pubblicato la gara per la messa in sicurezza di contrada Landro, a Gallodoro, in provincia di Messina. L'importo dei lavori è di 1,1 milioni di euro, come indicato dagli uffici diretti da Sergio Tumminello e la scadenza per la presentazione.

