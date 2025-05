Gallerie Moneglia chiuse | decisi i primi interventi ma per il futuro si pensa a un ente terzo

Le gallerie tra Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina restano chiuse, ma sono stati stabiliti i primi interventi per il loro futuro. Il Comune di Sestri Levante sottolinea che una gestione efficace richiede l'attenzione di un ente terzo sovraordinato, come emerso durante la recente riunione del tavolo di coordinamento.

Il futuro delle gallerie che collegano Sestri Levante, Moneglia e Deiva Marina "potrĂ essere garantito in maniera organica ed efficace solo se un ente terzo sovraordinato ne assumerĂ la gestione". Lo spiega il Comune di Sestri Levante in una nota dopo la riunione del tavolo di coordinamento. 🔗Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Gallerie Moneglia chiuse: decisi i primi interventi, ma per il futuro si pensa a un "ente terzo"

Se ne parla anche su altri siti

Moneglia: “Gallerie chiuse e viabilità in tilt; i cittadini aspettano risposte”

Secondo msn.com: Cosa hanno deciso? Servono interventi non giochini ... Continua a leggere Moneglia: “Gallerie chiuse e viabilità in tilt; i cittadini aspettano risposte” su LevanteNews ...

Moneglia: “Gallerie chiuse e viabilità in tilt; i cittadini aspettano risposte”

Si legge su levantenews.it: Cosa ha deciso la Regione per affrontare in modo tempestivo i gravi problemi alla viabilità derivanti dalla chiusura temporanea delle gallerie tra Moneglia, Sestri Levante e Deiva? I cittadini ...

Moneglia: “Gallerie chiuse e viabilità in tilt; i cittadini aspettano risposte”

Da liguria24.it: Galleria Moneglia-Sestri Levante, Sanna (PD): “La maggioranza non sottoscrive odg in attesa di in tavolo. Cosa hanno deciso? Servono interventi non giochini politici. I cittadini aspettano” ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

LG OLED TV TRASFORMA LE CASE IN GALLERIE D’ARTE

Grazie alla collaborazione con Sedition Art, coloro che acquisteranno un LG OLED TV serie G potranno accedere all’intero catalogo di opere digitali Art Stream Il design elegante degli LG OLED TV serie Gallery e l’incredibile offerta di opere d’arte digitali disponibile su Sedition Art si combinano per trasformare la casa in una galleria d’arte: questo sogno condiviso ha ispirato la collaborazione tra LG Electronics e Sedition Art, la piattaforma online per l’acquisto, la raccolta e l’esposizione di opere d’arte digitali in tiratura limitata, nate esclusivamente per schermi e dispositivi.