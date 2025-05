Galaxy S25 a rate con WindTre a partire da 1099€ al mese

Scopri il Galaxy S25 a rate con WindTre, disponibile a partire da 10,99€ al mese per il solo device. Scegli tra le versioni da 128 GB e 256 GB, con una rateizzazione di 36, 30 o 24 mesi. Aggiungi la tariffa desiderata per un'offerta su misura per te. Non perdere questa occasione!

Galaxy S25 a rate con WindTre è disponibile nelle due versioni da 128 GB e 256 GB a partire da 10,99€ per il solo device rispetto alla tariffa scelta che va poi aggiunta al costo mensile complessivo e rateizzazione di 36 mesi. Sono disponibili, a costi maggiori, anche 24 o 30 rate mensili. Tutte le tariffe sono 5G così da poter sfruttare al meglio la potenza della rete e del tuo nuovo Galaxy. Inoltre, per tutta linea Galaxy S25 i clienti possono aggiungere il servizio 'Reload Plus', che consente di proteggere il proprio smartphone e cambiarlo ogni anno con il nuovo modello. WindTre ha inserito nel proprio listino i nuovi Galaxy S25, Galaxy S25 Plus, Galaxy S25 Edge, Galaxy S25 Ultra in vendita a rate in abbinamento alle sue offerte o in unica soluzione.

