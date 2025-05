Galante ha parlato a Tmw della corsa scudetto tra Inter e Napoli: le dichiarazioni dell’ex difensore. Galante si è espresso così a Tmw, le parole dell’ex nerazzurro su Inter e Napoli, in piena corsa scudetto: LE PAROLE – « Dico 50 e 50 perché a Parma non è facile per il Napoli. Ogni gara poi ha la sua storia, abbiamo visto che le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Ci sarò a sostenere l’Inter che si gioca le sue belle possibilità. Complimenti a Inzaghi, arrivare in tre anno due volte in finale in Champions è frutto di bravura e ottimo lavoro » SU MORATTI – «Credo che il presidente come tanti appassionati, quando è arrivato Simone voleva vedere il suo percorso di crescita. Inzaghi doveva ancora dimostrare tutto il suo valore che poi all’Inter ha in effetti dimostrato. E devo dire che ha fatto sempre anche un bel calcio» le parole dell’ex difensore Internews24. 🔗Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Galante sulla corsa scudetto: «Dico 50 e 50. Ecco quale sarà l’insidia per il Napoli»