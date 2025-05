Gaia Trussardi | La morte è diventata mia amica L' ho accettata perché ho capito che è una fase della vita

In "La morte è diventata mia amica", Gaia Trussardi affronta il dolore per la perdita del padre Nicola e del fratello Francesco, esplorando la complessità del lutto e le aspettative familiari. Attraverso una narrazione intima, l'autrice condivide il suo viaggio di accettazione, rivelando come la morte possa diventare una compagna di vita, portando a una nuova consapevolezza.

Nel suo primo libro racconta il dolore legato alla perdita del padre Nicola e del fratello Francesco. Ma anche di quanto sia stato complicato crescere tra le aspettative della sua famiglia

