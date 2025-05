Gabbia non sa chi sia Graziano Cesari | usa un altro termine per riferirsi a lui con Monica Bertini

Nel dopo partita di Milan-Bologna, l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha commentato la contestata gomitata di Beukema a Gabbia, sostenendo che il difensore rossoblù meritasse l'espulsione. La scena ha suscitato curiosità, in quanto Gabbia, con il suo atteggiamento sportivo, sembra non conoscere nemmeno il nome dell'ex arbitro, simbolo di un momento surreale.

Nel dopo partita di Milan-Bologna, l'ex arbitro internazionale Graziano Cesari ha spiegato perché a suo dire il difensore rossoblù Beukema doveva essere espulso per una gomitata sferrata a Gabbia. Il difensore rossonero è stato molto sportivo nella circostanza, dando idea peraltro di non sapere chi fosse Cesari.

Matteo Gabbia non sa chi sia Graziano Cesari, l'ex arbitro internazionale Lo si è capito quando il 25enne prodotto della Primavera rossonera si è riferito un paio di volte a Cesari chiamandolo "il suo ...

Gabbia: “Siamo delusi, c’è rammarico. La stagione è stata negativa”

Il Bologna ha battuto 1-0 il Milan allo stadio Olimpico di Roma, conquistando così la Coppa Italia. Ecco le parole del difensore rossonero ...

Gabbia: "Abbiamo due partite per chiudere con dignità e orgoglio, ma è innegabile che questa sia stata una stagione negativa"

Gabbia: 'Abbiamo due partite per chiudere con dignità e orgoglio, ma è innegabile che questa sia stata una stagione negativa' Matteo Gabbia ha parlato a Mediaset al termine della finale di Coppa Itali ...

