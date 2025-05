Futuro Conte l’indiscrezione di Sky fa tremare | C’è un club che farà di tutto E’ l’uomo del rilancio

Da Sky arriva una notizia che spaventa tutti i tifosi del Napoli: un top club è disposto a tutto pur di ingaggiare il tecnico degli azzurri L’impatto di Antonio Conte a Napoli è stato semplicemente straordinario. Nonostante le premesse e le aspettative iniziali non fossero delle migliori, il tecnico salentino è riuscito a compiere un vero e proprio capolavoro, migliorando e motivando l’intera rosa azzurra. L’attuale primo posto in campionato certifica il suo ottimo operato: vincere lo scudetto sarebbe la ciliegina sulla torta per una stagione incredibile. In attesa che il campionato finisca resta ancora da definire il futuro di Conte. Molti dubbi sulla sua permanenza a Napoli, soprattutto in seguito alle recenti dichiarazioni. L’indiscrezione di Sky sembra proporre un nuovo scenario: l’allenatore azzurro è il sogno di una big che farebbe di tutto per lui. 🔗Leggi su Spazionapoli.it

